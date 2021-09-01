Почти 4,4 млн человек в мире заразились коронавирусом за неделю

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Почти 4,4 млн человек заразились коронавирусной инфекцией в мире за минувшую неделю (23-29 августа), более 67 тыс. умерли, сообщает ТАСС.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число новых случаев инфицирования за семь дней уменьшилось на 4%, а летальных исходов - на 2%.

В Европе за семь дней заразились более 1,17 млн человек и умерли более 12 тыс. В Северной и Южной Америке зафиксировано свыше 1,4 млн новых случаев инфицирования и более 22 тыс. летальных исходов. В Юго-Восточной Азии врачи выявили свыше 596 тыс. заразившихся, умерли более 14 тыс. человек. О самом большом числе заразившихся за неделю в ВОЗ сообщили США. Далее следуют Индия, Иран, Великобритания и Бразилия.

Согласно приведенным в бюллетене сведениям, штамм коронавируса альфа, впервые обнаруженный в сентябре 2020 года в Великобритании, присутствует сейчас в 193 странах и территориях (на одну больше, чем на предыдущей неделе). Вариант бета, который в августе прошлого года был выявлен в ЮАР, циркулирует в 141 государстве (столько же, что и неделей раньше). Штамм гамма, обнаруженный в сентябре в Бразилии, выявлен теперь в 91 стране (на пять больше по сравнению с предыдущими семью днями). Дельта-вариант, известный специалистам с октября 2020 года после его обнаружения в Индии, расширил свою географию за неделю с 163 до 170 стран и территорий.-0-