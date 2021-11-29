Почти 450 нарушений выявили на шахтах Кузбасса после аварии на "Листвяжной"

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генпрокуратура России совместно с другими надзорными органами проверила 31 шахту в Кузбассе после аварии на "Листвяжной", где 25 ноября произошел взрыв, в результате которого погиб 51 человек. В ходе проверок выявлено почти 450 нарушений, сообщает ТАСС со ссылкой на сайт ведомства.

"С начала проверки выявлено 449 нарушений закона, возбуждено 180 дел об административных правонарушениях. Выявлены нарушения в сфере промышленной безопасности, связанные с непроведением работ по модернизации систем позиционирования горнорабочих и транспорта, недокомплектом работников на участках, нефункционирующей системой доставки людей на участки, несоответствием схем выработки и другие. В сфере пожарной безопасности установлено необорудование путей эвакуации, несоответствие планов эвакуации, неисправность электропроводки и другие", - говорится в сообщении.

Режим чрезвычайной ситуации введен в Кузбассе в связи с аварией на шахте "Листвяжная", где 25 ноября произошел взрыв, в результате которого погиб 51 человек. Соответствующее распоряжение губернатора Сергея Цивилева опубликовано на официальном сайте регионального правительства.Об этом сообщает ТАСС.

"В связи с гибелью людей на ООО "Шахта "Листвяжная" ввести на территории Кемеровской области режим функционирования органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций - "Чрезвычайная ситуация", - говорится в документе.-0-