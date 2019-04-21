Почти 50% избирателей проголосовало на президентских выборах в Украине

21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Почти половина украинцев сделала свой выбор во время президентских выборов, сообщает Укринформ со ссылкой на данные ЦИК по состоянию на 15 часов.

По сведениям 74 избирательных округов проголосовало 45% граждан Украины. Больше всего человек выразило свое волеизъявление в Полтавской области - 51,13%, Запорожской - 50,66% и Николаевской - 49,51%. В Донецкой и Луганской областях явка избирателей составила 45% и 43% соответственно. Менее активны западные области: в Закарпатской области - 23%, Черновицкой - 34%. В Киеве проголосовало 46% избирателей.

Сегодня в Украине проходит повторное голосование на очередных выборах президента Украины, в которых участвуют два кандидата - шоумен Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко.

Голосование продлится до 20 часов, на зарубежных избирательных участках будет проводиться по местному времени страны пребывания.

Для проведения выборов образовано 199 территориальных избирательных округов и один зарубежный избирательный округ, а также около 30 тыс. участковых избирательных комиссий. За рубежом работает 101 избирательный участок.-0-