Почти 50 тыс. человек остались без электричества в Ингушетии из-за аварии на сетях

16 декабря, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Около 47,8 тыс. жителей Республики Ингушетия (РФ) остались без электроснабжения в результате аварии на сетях в ночь на 16 декабря, сообщается на сайте ситуационно-аналитического центра Минэнерго России.

"В 02.37 (время местное) на подстанции 110 кВ "Старая" отключен масляный выключатель. Без электроснабжения остаются около 47,8 тыс. человек. Продолжаются аварийно-восстановительные работы", - говорится в сообщении.

Температура воздуха в республике ночью - плюс 1.-0-