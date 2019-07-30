Почти 500 домов подтоплены в Иркутской области второй волной паводка

30 июля, Минск /БЕЛТА - ТАСС/. Паводок, начавшийся 27 июля после ливней в Иркутской области, подтопил 475 жилых домов в 20 населенных пунктах. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС РФ.

"В зону подтопления попали восемь районов области, 20 населенных пунктов, 475 домов с населением 2 тыс. 699 человек, из которых 653 - дети. Кроме того, подтоплены 657 приусадебных участков, два социально значимых объекта, один автомобильный мост и три участка автодорог", - рассказали в пресс-службе.

Там уточнили, что подъем воды из-за дождей произошел в реках Кирей, Ия, Олха, Катаржанка, Солзан, Харлахта, Ока, Тойсук и Хорка. Ситуацию осложнил и высокий уровень грунтовых вод.

Из-за повышения воды в реке Ия в городе Тулун перекрыт участок федеральной трассы "Сибирь". Помимо этого, в Шелеховском районе подтоплены четыре садоводства - 456 дачных домов, 280 участков.

Спасатели эвакуировали почти 2 тыс. человек, в том числе 1,5 тыс. детей, из 12 оздоровительных лагерей. Уточняется, что 10 учреждений эвакуированы в Шелеховском районе, еще два - в Слюдянском районе.-0-