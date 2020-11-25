Почти 5000 человек пострадали от снежной бури в Китае

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 5000 человек пострадали от снежной бури, которая продолжалась с прошлой недели в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая, сообщает Синьхуа.

По воздействием сильного снегопада оказались 18 хошунов и уездов, административно подчиненных городам Тунляо и Чифэн, а также Силиньголэскому аймаку. Местами объем осадков достиг 43,2 мм.

Как сообщает агентство, стихия причинила прямой экономический ущерб в размере 17,68 млн юаней ($2,68 млн).-0-