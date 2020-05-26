Почти 60% граждан стран ЕС испытывают финансовые проблемы из-за пандемии

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Почти 60% граждан стран Евросоюза понесли финансовые потери из-за пандемии коронавируса и карантинных мер для ее сдерживания, около 9% испытывают сложности с покупкой продуктов питания. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, опубликованные сегодня Европарламентом, сообщает ТАСС.

"Явное большинство опрошенных - 58% - заявили, что испытали финансовые трудности с момента начала пандемии коронавируса. В частности, 30% респондентов заявили о потере доходов, 23% - о потере работы или переходе в режим частичной занятости, 21% - о необходимости использовать свои накопления, 14% заявили о проблемах с оплатой ежемесячных счетов, аренды жилья или процентов по кредитам, 9% - о проблемах с покупками продуктов питания", - отмечается в опросе.

Также респонденты высказали мнение по поводу мер, предпринятых Евросоюзом в ответ на пандемию. 69% опрошенных считают, что ЕС должен был бы играть более активную роль в реагировании на кризис.

Опрос проводился онлайн с 23 апреля по 1 мая, в нем приняли участие 21,8 тыс. граждан 21 страны ЕС (за исключением стран Балтии, Кипра, Мальты и Люксембурга) в возрасте от 16 до 64 лет.

По данным на сегодня, в мире насчитывается почти 5,5 млн зараженных коронавирусом, умерли свыше 346 тыс.-0-