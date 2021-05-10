Почти 60% японцев выступили за отмену Олимпиады в Токио

10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Только 16% жителей Японии согласны допустить зрителей на Олимпийские игры в Токио летом текущего года, и то в ограниченном количестве. Об этом свидетельствуют опубликованные данные опроса, проведенного газетой Yomiuri Shimbun, сообщает ТАСС.

23% опрошенных высказались за проведение Игр, но на условиях полного запрета на посещение спортивных мероприятий зрителями. В то же время 59% респондентов выступили за отмену Игр летом этого года.

Олимпийские игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся в период с 23 июля по 8 августа 2021 года. 20 марта организаторы окончательно решили проводить Игры без иностранных болельщиков. Решение по поводу допуска японских зрителей должно быть принято в июне этого года в зависимости от ситуации с распространением коронавируса в стране.-0-

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