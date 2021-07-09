Почти 60% украинцев считают, что уровень жизни при Зеленском ухудшился - опрос

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Почти 60% украинцев считают, что уровень жизни в стране при президенте Владимире Зеленском ухудшился. Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования центра SOCIS, опубликованного на его официальном сайте.

Исследование SOCIS проводилось с 25 по 30 июня 2021 года. Всего опрошены 2 тыс. человек.

Респондентам было предложено оценить, в какую сторону изменилась ситуация в стране во время президентства Владимира Зеленского. Так, 58,8% опрошенных заявили, что уровень жизни ухудшился, 32,2% считают, что не изменился, а 7,2% - улучшился. Говоря об экономике страны, 52,2% респондентов заявили, что ситуация ухудшилась, 35,8% - не изменилась, 9% - улучшилась.

На вопрос "Если говорить в целом, как вы считаете, события в Украине развиваются в правильном или неправильном направлении?" 61,4% респондентов ответили, что в неправильном, 26,4% - в правильном, 11,3% - ответить затруднились.

Если бы президентские выборы в Украине состоялись на следующей неделе, согласно опросу, Владимир Зеленский получил бы 22,2% голосов. Партию "Слуга народа" на выборах в Верховную раду поддержали бы 18,9% респондентов.

На вопрос о том, кто несет ответственность за социально-экономическую ситуацию в Украине, 35% опрошенных ответили, что президент Владимир Зеленский, 32,2% - правительство, 18,9% - Верховная рада.

Украинцам также было предложено оценить свои эмоции по отношении к действующей в стране власти. У 88,6% респондентов преобладают негативные эмоции - разочарование, тревога, равнодушие, отчаяние, страх, ненависть. У 40,4% - позитивные - надежда, оптимизм, интерес, симпатия, уверенность, гордость.-0-