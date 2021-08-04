Почти 69% заражений COVID-19 в России вызваны дельта-штаммом

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доля дельта-штамма коронавируса среди случаев заражения в России в последние три недели июля составила почти 69%. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, сообщает ТАСС.

"В динамике за последние три недели июля в России доля дельты составила 68,8%. Это самый большой показатель за весь период наблюдений", - сказала она.

В середине июля Анна Попова говорила, что доля штамма дельта в первой половине месяца достигла 69,7%.

Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что существующие в России вакцины защищают от новых штаммов коронавируса. "У нас же есть все реестры, мы знаем всех людей, которые переболели, и знаем всех, которые привились. И при сопоставлении этих данных четко видим, что из общего количества получивших хотя бы одну дозу вакцины заболевает не более 2,5%, а из тех, кто две дозы, - меньше процента, 0,7-0,8%", - добавила она.

Говоря о появлении новых мутаций, Попова отметила, что спрогнозировать, как будет меняться вирус, невозможно, но сейчас он изменчивее, чем год назад.

"Очень важно сегодня провести прививочную кампанию быстро, желательно одномоментно, в максимально короткие сроки и привить большое количество людей. Тогда мы лишим вирус возможности меняться так быстро. Ведь он меняется именно тогда, когда попадает каждый раз в новый организм, когда находится в нем долго. А долго - это несколько недель, в течение которых протекает болезнь. Когда же вирус соприкасается с человеком, который вакцинирован, он не может находиться в организме длительное время, просто не успевает мутировать", - заключила Анна Попова.-0-