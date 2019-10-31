Почти 80 человек погибли в результате протестов в Эфиопии

31 октября, Минск /БЕЛТА - ТАСС/.По меньшей мере 78 человек погибли в результате протестов, охвативших на прошлой неделе ряд регионов Эфиопии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters и представителя премьер-министра страны Абия Ахмеда.

По словам представителя, 409 человек были задержаны из-за беспорядков. В настоящее время власти продолжают вести расследование.

На прошлой неделе в течение трех суток в различных частях Эфиопии возникали волнения, которые сопровождались столкновениями демонстрантов с полицией и подразделениями сил безопасности. В ряде районов противостояние демонстрантов и полиции переросло в межконфессиональную и этническую конфронтацию общин.

Волнения произошли после того, как известный эфиопский политический активист Джавар Мухаммед объявил, что его пребывание в Аддис-Абебе находится под угрозой, а государственные службы безопасности пытаются организовать на него покушение.

Выпускник Стэнфордского университета Джавар Мухаммед получил широкую известность как организатор молодежного движения, которое сыграло существенную роль в протестном движении в 2016-2017 годах. В 2018 году оно привело к власти премьер-министра Эфиопии Абия Ахмеда. В тот период Мухаммед был его сторонником. Однако в последние месяцы, как отмечает телеканал Al Jazeera, отношения между ними ухудшились.-0-