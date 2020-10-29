Почти 80 млн человек досрочно проголосовали на выборах в США

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Почти 80 млн граждан США проголосовали досрочно на предстоящих в ноябре всеобщих выборах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на подсчеты, опубликованные сегодня на портале United States Elections Project, созданном профессором Университета штата Флорида Майклом Макдональдом.

В США досрочно проголосовали уже 79 005 705 человек. Штатом, лидирующим по числу избирателей, досрочно отдавших свой голос на выборах, стала Калифорния, где проголосовали уже почти 8,48 млн американцев. В Техасе, который раньше был первым по этому показателю, - 8,45 млн. Следом идут штаты Флорида (7,38 млн) и Северная Каролина (3,87 млн).

На предстоящих 3 ноября всеобщих выборах в США будут избраны президент и вице-президент, 35 сенаторов, все 435 членов Палаты представителей, 13 губернаторов штатов и территорий, а также местные органы власти. Борьбу за пост главы государства ведут республиканец Дональд Трамп и демократ Джозеф Байден.-0-