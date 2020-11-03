Почти 9 тыс. случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Украине за сутки

3 ноября, Киев /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. В Украине по состоянию на 3 ноября лабораторно подтверждены 411 093 случая COVID-19, из них за сутки - 8 899.
"За вчера в Украине зафиксировано 8899 (из них детей - 346, медработников - 401) новых случаев COVID-19", - отметил министр здравоохранения Максим Степанов.
По данным Минздрава, за последние сутки госпитализированы 1207 человек, зафиксировано 157 летальных случаев, выздоровели 5100 человек.
За все время пандемии в Украине заболели 411 093 человека, выздоровели 168 868, летальных исходов - 7532, проведено 3 379 029 ПЦР-тестов.
Наибольшее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Киеве (789), Харьковской (712), Хмельницкой (506), Донецкой (496) и Житомирской (470) областях.-0-