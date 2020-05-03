Почти половина британских врачей покупали средства защиты за свой счет

3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Почти половина британских врачей признались, что покупали средства индивидуальной защиты за свой счет или получали их от благотворительных организаций. Таковы результаты опроса медицинских работников, опубликованного Британской медицинской ассоциацией (BMA), сообщает ТАСС.

По результатам опроса, 48% врачей, оказывающих услуги первичной медицинской помощи или работающих в системе предоставления социальной помощи, сообщили о том, что приобрели средства индивидуальной защиты для себя или на нужды своего отделения, или использовали переданные в дар.

Данное исследование проводилось с 28 по 30 апреля и стало самым масштабным с момента вспышки в Великобритании заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа. Участие в опросе приняли более 16 тыс. медиков.

Наиболее остро проблему с нехваткой защитных медицинских средств испытывают на себе врачи общей практики - 55%. Среди врачей в больницах 38% также упомянули этот аспект. При этом более трети врачей не обсуждали эту тему со своим руководством. 7% поступили так, потому что побоялись, а еще 30% высказали уверенность, что это все равно ничего не изменило бы.

В целом 65% британских медработников признались, что ощущают себя частично или совершенно незащищенными от коронавирусной инфекции, с которой им приходится сталкиваться ежедневно.

По данным британских СМИ, в стране умерли более 100 медиков, заразившихся коронавирусом. При этом, как сообщалось в середине апреля, коронавирусная инфекция обнаружена у более чем 30% сдавших анализы сотрудников британской сферы здравоохранения. По официальной информации на 2 мая, число людей, умерших в Великобритании после заражения новым коронавирусом, превысило 28 тыс.-0-