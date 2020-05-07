Почти половина россиян отказалась от обычных покупок ради экономии

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. За месяц в России более чем в полтора раза выросло число тех, кто вынужден был отказаться от привычных покупок или сократить расходы, пишет РБК со ссылкой на опубликованное на сайте российского Центробанка исследование.

Если в начале апреля о переходе за последний месяц в режим экономии сообщили 28% респондентов, то в начале мая о том, что они принимали такие меры в последние две недели, рассказали уже 44% опрошенных. "Причины сокращения потребления в первую очередь связаны с ухудшением материального положения: среди тех, у кого оно ухудшилось серьезно, об экономии говорят 69%", - утверждается в исследовании.

Эксперты отмечают, что отказ от привычных покупок может объясняться и перестройкой потребительского поведения в условиях ограничений, введенных для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Это подтверждается тем, что о сокращении потребления заявил каждый третий из тех, у кого доходы в последнее время меньше не стали.

Расходы на покупку продуктов в последние две недели сократили 31% респондентов (чаще всего они отказывались от овощей и фруктов, мяса и сладостей), на непродовольственные товары - 12% (в первую очередь на одежду и обувь).

69% участников опроса сообщили, что в последние две недели заметили рост цен на продукты, а подорожание непродовольственных товаров - только 7%. Рост цен и сокращение доходов привели к тому, что четверти россиян пришлось начать тратить на текущие расходы свои сбережения. 5% респондентов заявили, что за последние две недели лишились всех накоплений. -0-