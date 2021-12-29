Почти половина украинцев назвала Зеленского разочарованием года

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. 45,1% украинцев считают президента Украины Владимира Зеленского разочарованием года. Это следует из результатов общенационального исследования, проведенного фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова. Об этом сообщает украинская газета "Вести".
17,3% граждан Украины считают действующего президента политиком года. И лишь 8,5% опрошенных назвали Владимира Зеленского человеком года.
Также разочарованием года 8,5% граждан назвали Петра Порошенко, 3,2% - Виктора Медведчука, 3% - Дмитрия Разумкова, 1,5% - Юлию Тимошенко, 1,1% - премьер-министра Дениса Шмыгаля.
"По данным опроса, 8,1% опрошенных считают политиком года экс-спикера парламента Дмитрия Разумкова, 8% - лидера партии ЕС Петра Порошенко. Также в категории "политик года" упомянули лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко (4,4%)", - говорится в результатах опроса.-0-