Почти половина украинцев против дистанционного образования во время карантина - опрос

29 июля, Киев /БЕЛТА-УКРИНФОРМ/. Почти половина украинцев негативно относится к внедрению дистанционного образования в связи с пандемией. Об этом свидетельствуют результаты исследования социологической службы Центра Разумкова и Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива.

"Около половины украинцев негативно относятся к внедрению дистанционного образования в связи с пандемией, поддержали этот шаг 32% граждан. Категорически негативных оценок больше всего в южном (29%) и восточном (28%) регионах", - говорится в результатах исследования.

Наиболее существенные проблемы, с которыми столкнулись украинцы в связи с переходом на дистанционное обучение, - снижение уровня успеваемости детей (26%), недостаток внимания учителей к потребностям детей во время учебы (22%) и технические проблемы: плохое качество интернета (21% ) либо отсутствие устройств для онлайн-обучения (19%).

"По мнению большинства украинцев, главную ответственность за качество образования и подготовки школ к работе в условиях пандемии несет Министерство образования и науки, 11% считают, что ответственность за этот процесс должен нести президент Украины", - свидетельствуют результаты опроса.

Исследование проводилось с 3 по 9 июля 2020 года методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Были опрошены 2022 респондента в возрасте от 18 лет.-0-