Почти половине украинцев денег хватает только на еду - опрос

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Украине 43,1% респондентов утверждают, что их семьи могут позволить себе купить только еду, в то же время 14,1% причисляют себя к самым бедным - тем, кому не хватает денег даже на еду. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии, сообщает Укринформ.

"14,1% респондентов относят себя к беднейшей категории - тем, кому не хватает даже на еду. 43,1% респондентов утверждают, что их семье хватает денег только на еду, 32,8% - на еду и одежду и могут немного откладывать, но не могут купить такие вещи, как телевизор или холодильник", - указывают социологи.

Еще 7,7% респондентов имеют высокий или очень высокий достаток - они могут позволить покупать некоторые дорогие вещи или могут даже позволить себе все, что захотят.

Оценивая, насколько комфортно им жить при текущем доходе, 78,3% респондентов сказали, что чувствуют или определенные сложности, или даже серьезные материальные трудности. Утверждают, что им жить вполне комфортно, - 3,5%. Еще 16,8% считают, что на такой доход просто можно жить.

Кроме того, по субъективным ощущениям 47,6% респондентов считают, что по сравнению с летом 2020 года они/семья сейчас живут хуже. Еще 38,5% утверждают, что ничего не изменилось, а об улучшении говорят 12,5%.

Что касается ожидания на ближайший год, то, по данным социологов, прослеживается отсутствие оптимизма - только 20,7% считают, что через год они/семья будут жить лучше. Еще 22,6% ожидают, что ничего не изменится. В то же время ухудшения ожидают 31,3% респондентов. Кроме этого, 25,4% не смогли оценить, как может через год измениться для них ситуация.

Опрос проводился с 24 июля по 1 августа методом личного (face-to-face) интервью с использованием планшета. Всего опрошено 2028 респондентов от 18 лет, проживающих в 105 населенных пунктах практически всех регионов Украины.-0-