Почти сорок миллионов людей в мире заразились коронавирусом

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всего в мире зафиксировано более 39,7 млн случаев заражения коронавирусом. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, сообщает ТАСС.

Между тем власти Китая сообщили о первом случае обнаружения образцов живого коронавируса на упаковке замороженной рыбы. Это первый случай, когда за пределами лаборатории было подтверждено, что вирус может сохраняться на упаковке длительное время.

Власти Великобритании рассчитывают, что широкое применение вакцины от коронавируса, разработанной Оксфордским университетом и британско-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca, начнется уже в конце декабря.

Внутри главной святыни мусульман в Мекке возобновились молитвы. Доступ в Большую (Заповедную) мечеть аль-Харам открыт для подданных Саудовской Аравии и проживающих в королевстве.-0-