Почти треть неплательщиков по кредитам в России заявили о потере работы

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Месяц режима самоизоляции в Москве и многих регионах ухудшил платежеспособность российских заемщиков, сообщили РБК в крупных банках и Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).

В апреле доля должников, которые отказывались платить по кредитам из-за финансовых трудностей, выросла на 10 процентных пунктов - до 60%, подсчитали в НАПКА на основе статистики коллекторских агентств. Если год назад только 18% таких клиентов объясняли неплатежи потерей работы, то в апреле их стало 30%. Кроме того, до 40% выросла доля тех, кто связывает свои финансовые трудности с падением доходов (плюс 10%).

"Несмотря на то, что сами должники прямо ссылаются на коронавирус, по факту лишь в единичных случаях - не более 1% - мы понимаем, что пандемия стала мощным фактором, негативно отразившимся на должниках", - говорит президент НАПКА Эльман Мехтиев. Статистика коллекторских агентств отражает поведение заемщиков, которые уже испытывали проблемы с выплатами кредитов. Но режим самоизоляции повлиял и на клиентов, которые ранее не допускали просрочек, добавляет эксперт.

Крупные банки подтверждают ухудшение платежной дисциплины российских заемщиков. "На текущий момент большое количество клиентов действительно связывают нарушения по оплате кредитов с пандемией. В основном в качестве причин невозможности внести платеж по кредиту называют потерю работы или сокращение дохода", - сообщил представитель Сбербанка.

Как отметили в ВТБ, в апреле все больше заемщиков указывали пандемию коронавируса в качестве причины просрочки. Доля должников, которые ссылаются на потерю работы или отсутствие работы из-за режима самоизоляции, увеличилась по сравнению с предыдущими месяцами на 20-50%, рассказали в банке.

По прогнозу рейтингового агентства Moody's, в 2020 году доля проблемных кредитов в российских банках может удвоиться и достигнуть 20% портфеля. Причина - простой бизнеса из-за самоизоляции и последующий рост безработицы. -0-