Почти три четверти россиян боятся нарастающего экономического кризиса

2 апреля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) обнародовал сегодня данные исследования об уровне тревожности в российском обществе во время пандемии коронавируса, сообщает БЕЛТА.

Согласно данным социологов, большая часть российских граждан с тревогой отмечают, что тяжелые времена либо наступили, либо наступят в ближайшем будущем. Так, на вопрос "Как думаете, мы переживаем самые тяжелые времена, или они позади, или впереди?" до 18% респондентов ответили, что самые тяжелые времена наступили уже сейчас. Однако около 57% россиян убеждены, что самые трудные экономические испытания еще впереди. Как констатировал директор ВЦИОМ Валерий Федоров, доля тех, кто встревожен, кто полагает, что российская экономика в кризисе или он будет только нарастать, - 71-73%.

Что касается в целом социальных страхов россиян, то на первом месте оказалась традиционная тема, на которую не повлияла ни пандемия, ни кризис, - рост социальной несправедливости, неравенства между людьми. Этот страх назвали 55-57% опрошенных. 38-42% респондентов боятся отказа в оказании бесплатной медицинской помощи, ее плохого качества. 31-32% боятся обострения конфликтов между Россией и другими странами.-0-