Почти во всей Японии могут снять режим ЧС из-за коронавируса

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Японии утвердит в четверг решение об отмене режима чрезвычайной ситуации, введенного по всей стране в апреле из-за пандемии нового коронавируса, в 39 из 47 префектур. Это первое ослабление ограничительных мер с момента их вступления в силу, сообщает ТАСС.

Изначально власти разработали план отмены режима ЧС в 34 префектурах, где ситуация с распространением коронавируса стабильна и поддается контролю. Затем в него были добавлены еще пять префектур из списка регионов, которые правительство наделило статусом "требующих особого внимания". В частности, ослабление затронет центральную префектуру Айти, где находятся многочисленные промышленные предприятия, западную Киото и юго-западную Фукуоку.

Вместе с тем режим ЧС продолжит действовать в Токио и прилегающих к нему густонаселенных префектурах Канагава, Сайтама и Тиба. Ограничительные меры останутся в силе и в префектурах Киото, Осака и Хёго на западе Японии и в северной префектуре Хоккайдо.

При принятии решения об отмене режима ЧС японские власти руководствовались мнением экспертов. Они заявили, что досрочная отмена режима чрезвычайной ситуации не должна распространяться на восемь областей страны, включая Токио и Осаку.

"Экспертная группа пришла к выводу, что условия для снятия режима ЧС в восьми префектурах, включая Токио, еще не сформировались", - отметил на заседании правительственной комиссии министр по восстановлению экономики Ясутоси Нисимура. Одним из основных учитываемых показателей стал индекс числа заражений в неделю в том или ином регионе. Смягчение допускалось только в том случае, если он не превышал 0,5 на 100 тыс. жителей.

Ровно через неделю, 21 мая, правительство намерено вновь провести экспертное совещание и заседание штаба по мерам против коронавируса. По их итогам также может быть принято решение об отмене режима ЧС в оставшихся восьми префектурах.

Согласно последним данным, общее число заразившихся коронавирусом на территории Японии, включая пассажиров и экипаж круизного лайнера Diamond Princess, превышает 16,7 тыс. Умерли более 700 человек. Свыше 9 тыс. выздоровели, еще около 250 пациентов находятся в тяжелом состоянии в палатах интенсивной терапии.

Никаких жестких ограничений на передвижение и штрафов в Японии не вводилось. Жителей страны настоятельно попросили не покидать дома без необходимости, также по просьбе властей закрылись образовательные учреждения, торговые центры, развлекательные заведения, ночные клубы, бары, музеи, театры и другие объекты, а компании перевели большинство сотрудников на удаленную работу. Рестораны и кафе работают по сокращенному графику, преимущественно только навынос.

После снятия режима ЧС решение об отмене рекомендаций о закрытии тех или иных объектов будут принимать губернаторы префектур. Как именно будет проходить этот процесс, они пока не конкретизировали.-0-