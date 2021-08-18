Под антарктическим ледником нашли геотермальную активность

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18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Климатологи выяснили, что подножие ледника Туэйтса - одного из самых быстро разрушающихся ледовых массивов Антарктики - находится на территории крупного очага геотермальной активности. Результаты исследования опубликовал научный журнал Communications Earth & Environment, сообщает ТАСС.Площадь антарктических ледников в последние годы быстро сокращается из-за повышения температуры на их территории. Особые опасения у климатологов вызывают два крупных ледовых массива на западном побережье Антарктики - ледники Туэйтса и Пайн-Айленд. Как недавно обнаружили исследователи, их подножие омывается потоками теплой воды, что заметно ускорило таяние в последние три десятилетия.Во время замеров толщины земной коры в разных регионах Западной Антарктики исследователи нашли возможное объяснение, откуда взялись теплые потоки. Климатологи предположили, что, раз регион континента относительно молодой с точки зрения геологии, здесь могут быть очаги геотермальной активности. Руководствуясь подобными идеями, ученые составили трехмерную карту земной коры в этой части Антарктики. Они использовали данные, которые были собраны во время измерений мощности магнитного поля при помощи научных приборов на борту исследовательских самолетов.Измерения показали: многие участки дна и побережья Западной Антарктики представляют собой не сплошные участки континентальной земной коры, а рифтовые долины, на территории которых толщина верхнего слоя литосферы Земли составляет лишь 17-25 км, что примерно вдвое ниже типичной толщины коры на континентах.Ледник Туэйтса расположен поверх одного из подобных разломов, в результате чего некоторые участки его подножия получают большое количество геотермальной энергии, около 150 милливатт на каждый 1 кв.м поверхности. Почти как крупнейшие рифтовые долины в других уголках Земли.Пока ученые не могут точно сказать, где конкретно находятся подобные источники тепла и как именно они влияют на таяние ледника Туэйтса, скорость его сползания в море. Климатологи попытаются получить ответ на эти вопросы после того, как возьмут пробы льда и грунта из разных регионов Западной Антарктики.-0-