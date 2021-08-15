Под Будапештом в ДТП с автобусом погибли восемь человек

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15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере восемь человек погибли, 48 пострадали в воскресенье в результате аварии автобуса на шоссе в 70 км к юго-западу от Будапешта, сообщает ТАСС со ссылкой на сайт полиции Венгрии.ДТП произошло в 04:55 по местному времени. "На данный момент пострадавших доставляют в больницу. Полиция начала расследование на месте происшествия", - информировали правоохранительные органы.Движение на участке шоссе, где произошла авария, приостановлено. Транспортные средства направлены в объезд.-0-