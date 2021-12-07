Под Черниговом в ДТП погибли 11 человек

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7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Черниговской области произошло ДТП с участием грузовика и маршрутного микроавтобуса, в результате 11 человек погибли, восемь получили травмы разной степени тяжести. Об этом сообщается на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
"7 декабря, около 7.55 (8.55 по минскому времени), вблизи села Брусилов, Черниговский район, на автомобильной трассе Н27 Чернигов - Гремяч, произошло столкновение грузовика с микроавтобусом Чернигов - Сосница. В ДТП предварительно погибли 11 человек и 8 человек травмированы", - говорится в пресс-релизе ведомства.
Отмечается, что на месте происшествия работают сотрудники ГСЧС и техника.-0-