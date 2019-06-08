Под Екатеринбургом горит исправительная колония

8 июня, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Ангар и четыре жилых корпуса горят на территории исправительной колонии в Свердловской области. Об этом ТАСС сообщили в МЧС России.

"На территории исправительной колонии в поселке Гари произошел пожар в производственном ангаре с переходом огня на четыре жилых корпуса. Общая площадь пожара составляет 2 тыс. кв.м", - сказал собеседник агентства. Ведется тушение пожара, вертолет Ми-8 МЧС России находится в готовности к вылету.

Эвакуация исправительной колонии не проводится, пострадавших нет.-0-