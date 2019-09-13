Под Калининградом электромобиль упал с набережной на пляж

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Водитель электромобиля в Зеленоградске не справился с управлением, и электрокар рухнул с набережной на пляж, сообщает ТАСС.

В ДТП пострадали водитель и два пассажира. Как сообщается, водитель не справился с управлением из-за сильного ветра и, по предварительным данным, рухнул с променада на песчаный пляж у берега моря. На момент аварии в электромобиле находились водитель и два его пассажира, все трое пострадали. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, его уже госпитализировали.

Пострадавшие оказались туристами из Советска. Женщина получила ожог от аккумуляторной кислоты при вертикальном ударе машины о землю.-0-