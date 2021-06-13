Под Калининградом обрушилась смотровая площадка

13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Смотровая площадка обрушилась в районе поселка Краснолесье в Нестеровском городском округе Калининградской области. Два человека находятся в больнице скорой медицинской помощи (БСМП) в Калининграде, сообщили ТАСС в администрации городского округа.

"В поселке Краснолесье на смотровой площадке "Виштынецкая возвышенность", выполненной в виде носа корабля, группа людей провалилась в нос корабля. Два человека госпитализированы в БСМП, у остальных легкие ушибы", - сказал представитель администрации.

Сообщение об инциденте поступило в дежурные службы в субботу в 13.47 по местному времени (14.47 по московскому времени). На место прибыли спасатели и медики. Травмированных вывезли в Калининград машинами скорой помощи. Пострадавшие входили в группу из 49 туристов, которые приехали в Краснолесье на экскурсию из Калининграда. Все они жители Калининграда, детей среди них не было, сообщил собеседник агентства.

Как написал на своей странице в Facebook директор Виштынецкого эколого-исторического музея Алексей Соколов, площадка в настоящее время закрыта и будет демонтирована. "Площадка на сегодняшний день представляет опасность и будет демонтирована", - отметил он и принес туристам извинения за произошедшее. "Просим прощения у всех, кого затронул этот крайне неприятный несчастный случай, так как чувствуем свою ответственность за тот объект, который создали в надежде, что он будет радовать гостей Краснолесья. К сожалению, мы не могли предугадать эту ситуацию и очень переживаем за случившееся", - добавил Алексей Соколов.-0-