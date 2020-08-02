Под Калининградом разбился легкомоторный самолет

Фото Cessna Aircraft
2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Частный легкомоторный самолет, в котором летели три человека, потерпел крушение под Калининградом, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС России.
"В 15:15 поступило сообщение о падении в районе поселка Стрельцово под Калининградом частного легкомоторного самолета Cessna, на борту которого находились три человека - двое мужчин и одна женщина. Они смогли самостоятельно покинуть самолет. В настоящее время они находятся в больнице", - сказали ТАСС в пресс-службе.
О причине аварии, характере и степени тяжести травм пострадавших не сообщается.-0-