Под Киевом мужчина в камуфляже открыл стрельбу по людям

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В селе Софиевская Борщаговка под Киевом неизвестный в камуфляже открыл стрельбу по людям, один человек ранен, сообщает РБК-Украина.
"В полицию поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина в камуфляже совершил выстрелы в направлении 27-летнего молодого человека, который вместе с 28-летней женой садился в машину. Мужчина ранен в ногу, поврежден автомобиль", - говорится в сообщении полиции Киевской области.
Согласно опубликованному видео, в автомобиле также находился ребенок.
По данному факту открыто уголовное производство по ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Полиция устанавливает, из какого оружия стрелял злоумышленник и все обстоятельства стрельбы. Информации о том, задержан ли стрелок, пока нет.-0-