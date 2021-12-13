Под Киевом обнаружили подпольный цех по изготовлению взрывчатки

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Служба безопасности Украины (СБУ) обнаружила подпольный цех по изготовлению взрывчатки недалеко от Киева. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"В ходе следственно-оперативных действий в Киевской области разоблачен подпольный цех по изготовлению средств поражения. Среди изъятого - взрывные устройства на основе тротила, а также огнестрельное оружие с глушителями. Также было обнаружено большое количество тротила и других взрывоопасных веществ, компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств, боевые гранаты, 10 единиц огнестрельного оружия с глушителями, почти 2 тыс. патронов разного калибра, комплектующие к огнестрельному оружию, станковое и специализированное лабораторное оборудование", - говорится в пресс-релизе СБУ.

Проверяется информация о возможном использовании обнаруженного для совершения терактов.

Установлено, что подпольный цех на территории собственного домовладения организовал местный житель, который ранее уже был судим за изготовление самодельной взрывчатки. По предварительным данным, готовую продукцию он планировал реализовать благодаря своим связям в криминальных кругах.

По данному факту возбуждено уголовное дело о незаконном обращении с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами. Мужчине планируется предъявление обвинения и определение меры пресечения. Кроме того проводятся работы по привлечению к ответственности других лиц.-0-