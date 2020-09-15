Под Киевом произошла разгерметизация газопровода, по которому газ поступает в ЕС

15 сентября, Киев /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. В поселке Чабаны Киевской области (Украина) в ночь на 15 сентября произошла разгерметизация газового трубопровода высокого давления (Уренгой - Помары - Ужгород), который поставляет газ в Европу и проходит вблизи поселка. Об этом сообщили в пресс-службе Чабановского поселкового совета.

Сейчас установили заглушку, выход газа прекращен. "Просим сохранять спокойствие, не паниковать, в случае необходимости четко следовать указаниям представителей чрезвычайных служб Украины", - говорится в сообщении.

Местные жители говорят, что слышали какой-то гул, также некоторые корреспонденты высказывают предположение, что случился взрыв на газопроводе.

На месте работают аварийные службы, в ближайших населенных пунктах отключено электроснабжение.

Как сообщает РБК-Украина, в результате разгерметизации газопровода вблизи поселка Чабаны никто не пострадал. Причина происшествия выясняется.-0-