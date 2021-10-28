Под Киевом ветераны АТО блокируют горсовет, требуя права на земельные участки

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Броварах Киевской области ветераны АТО блокируют помещение горсовета, чтобы не допустить принятия решения по земельным участкам, сообщает украинский журнал "Корреспондент".

"Прямо сейчас в Броварах ветераны АТО блокируют помещение горсовета, чтобы не дать депутатам провести сессию", - говорится в сообщении. Охрана пытается сдержать людей и не пустить в здание. Протестующие начали бить стекла.

Уточняется, что сегодня депутаты городского совета могут лишить военнослужащих и ветеранов права на получение земельных участков.

По словам протестующих, земельные участки получают только приближенные к власти люди. "Столкнулись с отмазками разными, сопротивлением местных властей, они не хотят действовать по закону. Мы не имеем никакой земли", - приводит слова одного из участников митинга украинский новостной портал Vesti.ua.-0-