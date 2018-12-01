Под Красноярском микроавтобус с детьми столкнулся с фурой

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. На севере Красноярского края на 20-м км автодороги Дудинка – Алыкель – Норильск микроавтобус столкнулся с грузовиком. Есть погибшие и пострадавшие, сообщает телеканал МИР 24.
По предварительной информации, столкновение допустил водитель микроавтобуса – он въехал в стоящий на полосе движения КамАЗ. В микроавтобусе находились девять человек, шесть из них - подростки в возрасте 13-14 лет.
Водитель автобуса и один пассажир погибли на месте. Подростки и одна из женщин-пассажирок госпитализированы с травмами различной степени тяжести.-0-
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