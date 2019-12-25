Под Красноярском совершил аварийную посадку вертолет Ми-8, есть пострадавшие

25 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Красноярском крае совершил аварийную посадку вертолет Ми-8, пострадали несколько человек, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Воздушное судно при посадке опрокинулось на бок в районе населенного пункта Байкит.

Всего на борту находились 24 человека - 21 пассажир и три члена экипажа. Госпитализирован пилот вертолета, также получил травму (перелом ноги) один пассажир. Отмечается, что после взлета Ми-8 авиакомпании "КрасАвиа" попал в снежный вихрь, что привело к грубому приземлению. Вертолет поврежден.

Как проинформировали в Министерстве здравоохранения региона, количество пострадавших увеличилось до шести человек. Из них двоим проводятся операции, еще четверых обследуют. По предварительным данным, у них состояние средней тяжести.

По данным авиакомпании "Красавиа", на борту вертолета находили вахтовики компании "Славнефть". В обстоятельствах происшествия разбирается специальная комиссия.-0-