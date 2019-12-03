Под Лондоном автомобиль въехал в толпу

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В пригороде Лондона (графство Эссекс, Великобритания) недалеко от школы автомобиль врезался в группу людей. Погиб 12-летний мальчик, еще пять человек пострадали, сообщает BBC .

Погибший мальчик являлся учеником школы на Уиллингейл-Роуд, возле которой произошел наезд, рассказала главный учитель школы Хелен Гаскойн. Там же учатся пострадавшие дети. Среди раненых - двое 15-летних подростков, 13-летний мальчик, 16-летняя девочка и женщина 53 лет. Экстренные службы сообщают, что угрозы их жизни нет.

Один из пострадавших рассказал, что водитель на автомобиле Ford KA серебристого цвета набрал скорость, затем специально выехал на тротуар и врезался в людей. По подозрению в убийстве и покушении на убийство задержан 51-летний мужчина. Полиция начала расследование.-0-