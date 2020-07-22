Под "Натюрмортом" Пикассо обнаружили скрытый рисунок

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Под одной из абстрактных картин Пабло Пикассо выявили скрытое изображение. Исследование провели представители Чикагского института искусств, где хранится полотно, сообщает телеканал МИР24.

Речь идет о "Натюрморте" 1922 года. Ученые просветили картину рентгеновскими и инфракрасными лучами и увидели, что под верхними слоями краски скрывается рисунок: кружка, кувшин и некий прямоугольный предмет, который может быть газетой, а также нечто похожее на столешницу или сиденье стула.

Пикассо часто закрашивал изначальные произведения. Но, как правило, он сохранял некие фрагменты и потом включал их в последующую работу. В случае с "Натюрмортом" художник поступил иначе: покрыл полотно толстым белым слоем краски и создал совершенно другое абстрактное изображение.

"Это кажется несколько необычным в практике Пикассо, поскольку он часто рисовал непосредственно поверх более ранних композиций, позволяя лежащим в основе формам просвечивать и влиять на окончательную картину", - отметили ученые, слова которых приводит научный портал Live Science.

Тем не менее нет никаких сомнений, что скрытый рисунок принадлежит Пикассо: аналогичная работа сейчас находится в Гетеборгском музее искусств в Швеции.

Известно, что художник подарил "Натюрморт" Гертруде Стайн. Исследователи обнаружили, что ранее картину пытались реставрировать при помощи акриловой смолы и краски. Удалив эти вещества, они смогли восстановить изначальные цвета произведения.-0-