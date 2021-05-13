Под Парижем горит химический завод

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Крупный пожар произошел на химическом предприятии во французском городе Безон к северо-западу от Парижа. Местные власти опасаются загрязнения окружающей среды, сообщает радио France Bleu.

Химический завод Protec Industrie специализируется на обработке металлических поверхностей. Предприятие имеет европейскую классификацию Seveso, что означает, что его деятельность связана с обработкой, использованием или хранением опасных веществ.

Глава администрации мэра Безона Николя Барнье заявил, что существует риск загрязнения почвы и воды в реке Сене.

Представители пожарной службы заявили, что риск загрязнения вод минимален, так как здание завода было спроектировано с учетом всех мер безопасности в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Вопрос об угрозе загрязнения почвы остается открытым.

Пожар пока не получается потушить. Информация о пострадавших отсутствует. Сотрудников предприятия и жителей близлежащих районов эвакуировали.-0-

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