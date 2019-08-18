Под Парижем сгорело около 4,5 тыс. кв.м торговых площадей местного рынка

18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На территории рынка Анри Барбюса в городе Леваллуа-Перре (недалеко от Парижа) разгорелся пожар, который уничтожил около 4,5 тыс. кв.м торговых площадей, сообщила в эфире радиостанции France Info первый помощник мэра города Изабель Балкани.

Огонь вспыхнул в ночь с 17 на 18 августа. Для борьбы с огнем были задействованы около 160 пожарных.

Рынок расположен в одном здании с Дворцом спорта и муниципальными квартирами. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. Жители квартир, по словам первого помощника мэра, будут размещены в павильонах для отдыха.

О причинах возгорания пока ничего неизвестно. Не исключается возможность поджога, равно как и неосторожное обращение с огнем, случайное возгорание.-0-