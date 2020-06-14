Под Прагой столкнулись автобус и электричка

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На одном из железнодорожных переездов у города Бенешов в 60 км южнее Праги 14 июня столкнулись электричка и рейсовый автобус, сообщил журналистам представитель национального корпуса пожарных и спасателей Ярослав Габриэл, передает ТАСС.

"На одном из железнодорожных переездов в районе города Бенешов произошло столкновение электрички и рейсового автобуса, - отметил он. - В обоих транспортных средствах находились 12 человек, 10 из которых получили ранения различной степени тяжести. Ранения как минимум одного из них - тяжелые".

По предварительной информации, виноват в происшествии водитель автобуса. Он пренебрег красным сигналом семафора и решил пересечь железнодорожный переезд, когда к нему приближалась электричка.-0-