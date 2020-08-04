Под Псковом разлилось 10 т мазута

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На территории Псковского района произошел разлив 10 т мазута. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного ГУ МЧС России.

В распространенном заявлении ведомства отмечается, что в ликвидации последствий аварии участвуют шесть человек и одна единица техники.

В пресс-службе прокуратуры Псковской области заявили о начале проверки по факту разлива топочного мазута в поселке Середка. "При наличии оснований по результатам проведения проверки будет принят комплекс мер прокурорского реагирования", - указал собеседник ТАСС.

Это не первая техногенная катастрофа в России за последние недели, сообщает немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle. В частности, 13 июля в результате разгерметизации нефтепровода произошел разлив нефтепродуктов в труднодоступной местности в Комсомольском районе Хабаровского края. Смесь углеводородов, объем которой не называется, попала в озеро Голое.

Ранее крупные аварии произошли на ТЭЦ-3 в Норильске в районе Талнахской обогатительной фабрики, которая сбрасывала отходы в лесотундру, а также в районе поселка Тухард на Таймыре, там в озеро попали 44,5 т керосина. Все эти инциденты случились на объектах, связанных с российской горно-металлургической компанией "Норильский никель".-0-