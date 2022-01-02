Под Рязанью в аварии с автобусом погибли пять человек, пострадали более 20

2 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Скопинском районе Рязанской области произошло ДТП с участием рейсового автобуса, погибли 5 человек, пострадали 22. Об этом сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе прокуратуры региона.
"22 человека пострадали, из которых 12 госпитализированы, 10 отпущены домой", - сказали в пресс-службе.
Как уточнили в пресс-службе МЧС РФ, авария произошла 5.45 утра на 277-м км трассы Р22 "Каспий" в 9 км юго-восточнее Скопина. В автобусе ехали 52 человека. Погибли пять человек. Сред пострадавших есть дети.
"В Скопинский медцентр привезли пострадавших, среди них двое детей. Травмы тяжелые и средней степени тяжести, не исключено, что кому-то может потребоваться транспортировка с помощью вертолета", - сказал дежурный центра.
В медицинском центре уточнили, что у них находятся два пациента с тяжелыми травмами. Одного из них транспортируют в Рязанскую областную клиническую больницу, второго планируется прооперировать в Скопинском ММЦ. Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии в реанимации.
Как сообщили ТАСС в следственном управлении СК по региону, среди погибших детей нет, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.-0-