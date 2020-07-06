Под Ростовом частный вертолет совершил жесткую посадку, один человек погиб

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Частный вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в Ростовской области России, один человек погиб, еще один пострадал, сообщает ТАСС.

Инцидент произошел в Пролетарском районе Ростовской области. По предварительной информации, в самолете отказал двигатель.

Глава Пролетарского городского поселения Максим Толпинский отметил, что на земле разрушений нет. "Вертолет упал на поля рядом с поселком Кирсалово. Это территория поселения, разрушений там нет", - сказал собеседник агентства.-0-