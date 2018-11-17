Под Саратовом поезд врезался в автобус, погибли 4 человека

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Под Саратовом при столкновении автобуса с поездом погибли четыре человека, еще трое пострадали, сообщает ТАСС.
Автобус, следовавший из Саратова в Уральск, столкнулся с грузовым поездом на нерегулируемом железнодорожном переезде. В автобусе находились семь человек, предположительно, все они граждане Казахстана.
По предварительной версии, причиной ДТП стало нарушение водителем правил переезда железнодорожных путей.-0-
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