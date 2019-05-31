Под Смоленском пресекли вывоз более 60 мешков бивней мамонта

31 мая, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Российские полицейские пресекли вывоз более 60 мешков с бивнями мамонта - палеонтологическим материалом возрастом не менее 10 тыс. лет. Как сообщила ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк, грузовик с палеонтологическими материалами был остановлен на трассе в Смоленской области.

"На автодороге Москва - Минск полицейские остановили грузовой автомобиль, который следовал из Москвы в Республику Беларусь. В нем находилось более 60 мешков с бивнями мамонта и их фрагментами, возраст которых не менее 10 тыс. лет. По предварительной информации, палеонтологические материалы были добыты в Якутии. Разрешительные документы Министерства культуры России на вывоз культурных ценностей, а также заключение аттестованного эксперта Минкультуры о принадлежности бивней мамонта и их фрагментов к культурными ценностям у водителя отсутствовали. Груз изъят и направлен на палеонтологическую судебную экспертизу", - сказала она. Операция по пресечению вывоза бивней проводилась совместно с ФСБ.

По ее словам, согласно заключению, два бивня мамонта и три их фрагмента представляют особую культурную ценность, их примерная стоимость превышает 650 тыс. российских рублей.

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