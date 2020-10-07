Под ударом – Нагорный Карабах остается зоной бедствия для мирных жителей

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Военное противостояние в Нагорном Карабахе не прекращается вторую неделю. Армения и Азербайджан продолжают сообщать о серьезных потерях с обеих сторон. Под обстрел попадают военные и мирное население. Разрушенные дома, магазины, искареженные машины и новые жертвы – с начала эскалации конфликта количество пострадавших в результате обстрелов растет с каждым днем. Среди погибших и раненых есть дети. Мировое сообщество призывает участников военных действий сложить оружие и сесть за стол переговоров, тем временем гражданское население и инфраструктура по-прежнему остаются под ударом.

Председатель ПА ОБСЕ призвал Ереван и Баку возобновить переговоры Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября, на спорной территории идут активные бои. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация.

В Нагорном Карабахе продолжаются боевые действия, используется артиллерия Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с февраля 1988 года, когда регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и 7 прилегающими к нему районами.

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"Мы твердо поддерживаем заявления сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Призываем все внешние стороны и друзей обоих государств удвоить свои усилия в поддержку прекращения боевых действий и воздерживаться от действий, которые могут усугубить кризис", - говорится в совместном заявлении глав внешнеполитических ведомств двух стран Доминика Рааба и Франсуа-Филиппа Шампаня.

Особое беспокойство, подчеркивается в заявлении, вызывают сообщения об артиллерийских обстрелах в зоне конфликта. "Стороны конфликта должны прекратить насилие и соблюдать соглашение о прекращении огня", - говорится в заявлении. Читать далее

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