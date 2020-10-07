Под ударом – Нагорный Карабах остается зоной бедствия для мирных жителей

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Военное противостояние в Нагорном Карабахе не прекращается вторую неделю. Армения и Азербайджан продолжают сообщать о серьезных потерях с обеих сторон. Под обстрел попадают военные и мирное население. Разрушенные дома, магазины, искареженные машины и новые жертвы – с начала эскалации конфликта количество пострадавших в результате обстрелов растет с каждым днем. Среди погибших и раненых есть дети. Мировое сообщество призывает участников военных действий сложить оружие и сесть за стол переговоров, тем временем гражданское население и инфраструктура по-прежнему остаются под ударом.
Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация.
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"Мы твердо поддерживаем заявления сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Призываем все внешние стороны и друзей обоих государств удвоить свои усилия в поддержку прекращения боевых действий и воздерживаться от действий, которые могут усугубить кризис", - говорится в совместном заявлении глав внешнеполитических ведомств двух стран Доминика Рааба и Франсуа-Филиппа Шампаня.
Особое беспокойство, подчеркивается в заявлении, вызывают сообщения об артиллерийских обстрелах в зоне конфликта. "Стороны конфликта должны прекратить насилие и соблюдать соглашение о прекращении огня", - говорится в заявлении. Читать далее