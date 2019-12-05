Под завалами дома в Польше нашли еще двух погибших

5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Как минимум шесть человек погибли в курортном городе Щирке на юге Польши в результате взрыва газопровода вечером 4 декабря, сообщает Польское радио.
На данный момент спасатели обнаружили тела шести жителей дома - четырех взрослых и двух детей. Ведутся поиски еще двух жильцов. На месте происшествия работают около 100 пожарных, а также обученные для поиска людей собаки. Как сообщил начальник областного управления Государственной пожарной охраны Польши Яцек Клещевский, во время спасательных работ исследована примерно половина территории.
По предварительным данным, причиной взрыва стало повреждение при ремонтных работах подземного газопровода среднего давления, проходящего рядом с жилым домом. Президент Польши Анджей Дуда в своем Twitter выразил надежду, что спасателям удастся извлечь из-под завалов живых людей.-0-