Подачу электричества в Республике Тыва возобновили

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подача электричества возобновлена в Республике Тыва, где произошло аварийное отключение. Об этом ТАСС сообщили в Магистральных электрических сетях (МЭС) Сибири.

"Вторая линия уже включена", - сказал собеседник агентства, уточнив, что электроснабжение восстановлено.

В пресс-службе пояснили: энергетикам филиала "Россети ФСК ЕЭС" - МЭС Сибири удалось за один час 11 минут полностью восстановить электроснабжение отключенных потребителей по резервной линии. Бригады энергетиков работают на месте повреждения.

В Минэнерго РФ уточнили: без электричества оставались около 300 тыс. человек.-0-

Республика Тыва осталась без электричества из-за аварии Информацию об отключении электричества по всему региону подтвердил глава республики Шолбан Кара-Оол. Численность населения Республики Тыва, по данным Росстата, составляет 327 383 человек.