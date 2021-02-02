Поддельные сертификаты тестов на COVID-19 начали продавать в Европе

2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пока из-за пандемии ограничения на поездки остаются в силе, злоумышленники пользуются возможностью изготавливать и продавать поддельные сертификаты тестирования на COVID-19 в европейских странах, сообщает Euronews .

По информации Европола, уже выявлено несколько случаев продажи путешественникам поддельных сертификатов тестов на коронавирус в интернете и через чаты.

Для изготовления сфальсифицированных сертификатов преступники используют высококачественные принтеры и различное программное обеспечение. В результате поддельные документы почти невозможно отличить от оригинала.

В Великобритании мошенники предлагают поддельные сертификаты за 100 фунтов стерлингов, а в Испании такая услуга стоит 40 евро.-0-