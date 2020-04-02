Подготовка к параду Победы в Москве идет по плану - Минобороны РФ

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подготовка к параду Победы в Москве идет по плану, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Минобороны РФ генерал-майора Игоря Конашенкова.

"Никаких решений об изменении даты и формата парада Победы нет", - сказал Игорь Конашенков. По его словам, 1 апреля была проведена очередная парадная тренировка. "Со всеми участниками парада проводятся беспрецедентные меры профилактики во избежание заболеваний личного состава. У каждого участника парада несколько раз в день измеряется температура", - рассказал генерал.

Также он добавил, что дезинфицируются все помещения в местах размещения участников. "Вообще, все на тренировках горят желанием принять участие в этом историческом событии и тренируются до седьмого пота", - сообщил Игорь Конашенков.

1 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что никакие решения по изменению планов провести парад Победы в Москве 9 мая в связи с угрозой распространения коронавируса не принимались, но ситуация мониторится.

Ранее Москва направила приглашения мировым лидерам посетить столицу России и принять участие в мероприятиях, посвященных 75-летию Победы. Многие уже дали положительный ответ. В то же время некоторые СМИ сообщали, что из-за развития ситуации с коронавирусом праздничные мероприятия якобы могут быть перенесены на более поздний срок, отменены или сокращены.-0-